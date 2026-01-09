Iran, "almeno 45 morti dall'inizio delle proteste, oltre 2.200 arresti"

E' salito ad almeno 45 morti il bilancio delle proteste in Iran estese a tutto il territorio della Repubblica Islamica. Lo riferisce l'Ong norvegese Iran Human Rights, secondo la quale tra le vittime ci sarebbero otto minori. Più di 2.270 persone, invece, sono state arrestate. I manifestanti da 12 giorni marciano in tutto l'Iran con grandi folle nella capitale Teheran: gli iraniani, infuriati per la crisi economica e per le repressioni delle forze di sicurezza, bloccano le strade, appiccano incendi e gridano slogan contro il regime al potere. Le autorità iraniane hanno interrotto l'accesso a Internet e le linee telefoniche.