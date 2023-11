Iran, la Premio Nobel Mohammadi inizia sciopero della fame in cella

La premio Nobel iraniana Narges Mohammadi inizia lo sciopero della fame nel carcere di Evin, a Teheran.

Nei giorni scorsi le autorità di Teheran avevano negato il trasferimento in ospedale dell'attivista 51enne che soffre di problemi cardiaci e polmonari. Tale decisione è stata imposta perché Narges Mohammadi rifiuta di indossare il velo. Narges Mohammadi è una giornalista e attivista iraniana per i diritti umani. È stata arrestata più volte dal regime iraniano per le sue critiche e le sue campagne a favore della democrazia, della pace e dei diritti delle donne. Mohammadi è considerata una delle voci più coraggiose e influenti della società civile iraniana, si trova in prigione dal maggio del 2016.