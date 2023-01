Iran, Mehdi Zare Ashkzari muore dopo torture: aveva studiato a Bologna

In Iran, Mehdi Zare Ashkzari, un giovane poco più che trentenne, è morto dopo venti giorni di coma a seguito di torture.

In passato aveva studiato Farmacia a Bologna, dove aveva lavorato anche in una pizzeria per mantenersi gli studi. Due anni fa era tornato in patria. Lo ha detto a Editoriale Domani Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. E' stato torturato "tanto, al punto che dopo 20 giorni di coma è morto", secondo quanto riferito a Noury da fonti locali.