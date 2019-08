Iran, media Usa: Zarif ha rifiutato invito di Trump a Casa Bianca

Il ministro degli esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, è stato invitato in luglio alla Casa Bianca per incontrare il presidente Usa, Donald Trump, ma ha rifiutato la proposta. Lo ha reso noto il New Yorker, aggiungendo che l'invito era stato avanzato dal senatore Rand Paul, su mandato del presidente. Zarif ha declinato la proposta sottolineando che Teheran vuole "più di una photo-opportunity".