Iran, Khamenei: colloqui sul nucleare a Vienna vanno bene

I colloqui in corso a Vienna per rilanciare l'accordo sul nucleare del 2015 "stanno andando bene".

Lo ha affermato la Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei. "I nostri negoziatori hanno finora resistito all'avarizia degli altri partecipanti e continueranno a farlo - ha detto il leader iraniano -. Gli Usa non hanno mantenuto le loro promesse e ora sono bloccati per avere rotto con i loro impegni. Sono in un vicolo cieco mentre l'Iran non si trova in questa situazione". Nel 2018, Washington decise di ritirarsi dall'accordo trovato nella capitale austriaca tre anni prima insieme a Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania, oltre che con la repubblica islamica.