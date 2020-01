Iran, Khamenei: "Abbiamo dato uno schiaffo agli Usa, non arretriamo"

"L'Iran ha dato uno schiaffo agli Stati Uniti con l'attacco missilistico alle sue basi militari, ma non è ancora abbastanza e la presenza corrotta degli Stati Uniti dovrebbe finire". Lo ha detto la Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, in un messaggio alla tv di Stato. Khamenei ha sottolineato: "Coloro che pensano che se facciamo un passo indietro i nostri problemi saranno risolti commettono un errore. Non arretriamo".