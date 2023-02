Nyt: Iran pronto a ospitare jet russi in nuova base sotterranea

L'Iran si sta preparando ad accogliere, entro la fine dell'anno, jet da combattimento russi Sukhoi Su-35 in una nuova base sotterranea inaugurata all'inizio di febbraio.

Lo rivela il New York Times in un lungo reportage che ha analizzato diverse immagini satellitari della "Eagle 44". La base, secondo quanto reso noto da Teheran al momento della sua inaugurazione, può contenere diversi bombardieri, caccia e droni. L'esatta posizione della base non è stata rivelata, ma per il New York Times si trova in un'area montuosa nella provincia meridionale di Hormozgan, circa 160 km a nord dello Stretto di Hormuz.