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Iran: lanciati missili contro base Usa in Giordania | Raid congiunto Usa-Arabia Saudita contro milizie 'filo Teheran' in Iraq
Nella nota Centcom si legge: "Aerei da combattimento statunitensi e sauditi hanno colpito numerosi siti logistici e di armi terroristiche nell'Iraq orientale, in una decisa risposta agli oltre 30 attacchi con droni diretti dalle Guardie Rivoluzionarie avvenuti nelle ultime 72 ore"
Il 28 luglio Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca prima il leader ucraino Volodymyr Zelensky e poi il presidente israeliano Benjamin Netanyahu. Entrambi i colloqui sono stati definiti "positivi". Dopo i colloqui, il presidente americano ha spiegato su Truth: "Con Netanyahu abbiamo avuto un ottimo incontro, abbiamo parlato di molti argomenti importanti". In risposta, il primo ministro israeliano ha dichiarato che si è trattato di un incontro "fantastico, uno dei migliori incontri che abbiamo avuto". E ha aggiunto: "I nostri critici, che stavano cercando di trovare crepe nella nostra alleanza, hanno trovato un muro di granito".
Almeno otto membri delle Forze di Mobilitazione Popolare (PMF) irachene sono rimasti uccisi in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), gli attacchi aerei hanno preso di mira numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti a gruppi ritenuti "filo -iraniani" nell'Iraq orientale.