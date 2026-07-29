Iran: lanciati missili contro base Usa in Giordania | Raid congiunto Usa-Arabia Saudita contro milizie 'filo Teheran' in Iraq

Il 28 luglio Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca prima il leader ucraino Volodymyr Zelensky e poi il presidente israeliano Benjamin Netanyahu. Entrambi i colloqui sono stati definiti "positivi". Dopo i colloqui, il presidente americano ha spiegato su Truth: "Con Netanyahu abbiamo avuto un ottimo incontro, abbiamo parlato di molti argomenti importanti". In risposta, il primo ministro israeliano ha dichiarato che si è trattato di un incontro "fantastico, uno dei migliori incontri che abbiamo avuto". E ha aggiunto: "I nostri critici, che stavano cercando di trovare crepe nella nostra alleanza, hanno trovato un muro di granito".

