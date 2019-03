Iran, il presidente Rohani a Baghdad per la prima visita in Iraq

Il presidente iraniano Hassan Rohani è arrivato in Iraq, per la sua prima visita ufficiale nel Paese vicino, con cui Teheran ha condotto una guerra sanguinosa negli anni '80. Sono in programma incontri con il presidente Barham Salih ed il primo ministro Abdel Abdul Mehdi, e poi con altri esponenti politici e leader religiosi sciiti. La missione di Rohani serve a sottolineare quanto sia cambiato nelle relazioni bilaterali tra i due Paesi.