Iran, Hezbollah non interverrà se gli attacchi Usa saranno "limitati"
Lo ha dichiarato un funzionario dell'organizzazione islamista
Non interverremo in Iran nel caso in cui gli attacchi degli Stati Uniti saranno "limitati". A dirlo all'agenzia di stampa di Afp un funzionario rimasto anonimo di Hezbollah, l'organizzazione politica e militare islamista e antisionista, ritenuta la longa manus dell'Iran in Libano. La stessa fonte, però, ha sottolineato come la figura dell'ayatollah Khamenei rappresenti la "linea rossa" da non superare.
Smantellati depositi d'armi di Hezbollah in Libano
L'esercito israeliano ha annunciato di aver individuato e smantellato depositi di armi, postazioni di osservazione e di tiro nel sud del Libano riconducibili a Hezbollah. Secondo l'Idf, i militari hanno effettuato diverse operazioni mirate per impedire il riarmo dell'organizzazione, localizzando anche alcuni lanciatori anticarro. Secondo l'esercito, i tentativi di Hezbollah di riarmarsi e la presenza di armi nell'area rappresentano una violazione evidente delle intese sul cessate il fuoco tra Israele e Libano.