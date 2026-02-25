Iran, Hezbollah non interverrà se gli attacchi Usa saranno "limitati"

L'esercito israeliano ha annunciato di aver individuato e smantellato depositi di armi, postazioni di osservazione e di tiro nel sud del Libano riconducibili a Hezbollah. Secondo l'Idf, i militari hanno effettuato diverse operazioni mirate per impedire il riarmo dell'organizzazione, localizzando anche alcuni lanciatori anticarro. Secondo l'esercito, i tentativi di Hezbollah di riarmarsi e la presenza di armi nell'area rappresentano una violazione evidente delle intese sul cessate il fuoco tra Israele e Libano.