Iran, gli Usa: "Sanzioni devastanti se Teheran resta ostile"

In occasione dei quarant'anni della Crisi degli ostaggi all'ambasciata americana a Teheran, la Casa Bianca "onora le vittime di quell'atto sfrontato" e ammonisce che, finché "l'Iran non cambierà il suo comportamento ostile, continuerà ad imporre sanzioni devastanti". "Il regime iraniano - si legge in una nota ufficiale - continua a prendere di mira civili innocenti per usarli come pedine nelle sue fallite relazioni straniere".