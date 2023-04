Iran, due donne entrano in un supermercato senza velo: uomo le aggredisce con lo yogurt | Arrestate

Il fatto è stato immortalato dalle telecamere a circuito chiuso del negozio di alimentari e sta suscitando scalpore: il video mostra le iraniane e l'aggressore durante il diverbio all'interno del supermercato di Shandiz, cittadina nel nord est del Paese vicino a Mashhad; a un certo punto, l'uomo versa yogurt sulla testa delle due prima di essere affrontato dal negoziante. L'aggressore, riporta la Bbc, è stato arrestato per disturbo dell'ordine pubblico, ma la magistratura iraniana ha ordinato il fermo anche per le due donne: accusate di aver mostrato i capelli in pubblico, gesto considerato illegale nel Paese.

Il video - Nel video, diventato virale, si vedono le due clienti che vengono avvicinate dall'uomo, il quale inizia a parlare con loro. Poi, all'improvviso, prende quello che sembra essere una confezione di yogurt da uno scaffale e getta con rabbia il contenuto sulle loro teste. Ma, al contrario di quanto accadeva in passato, il proprietario del negozio e un altro cliente intervengono a difesa delle due donne, cacciando l'aggressore. Sono stati emessi "avvisi necessari" anche al proprietario del negozio per garantire il rispetto della legge.

Gli arresti fanno seguito a mesi di proteste per chiedere la fine dell'obbligo di indossare l'hijab. La rabbia e la frustrazione per la legge hanno alimentato il dissenso nella società iraniana. Le proteste si sono allargate in tutta la Repubblica islamica a settembre, dopo la morte di Mahsa Amini, una giovane di 22 anni arrestata dalla polizia morale di Teheran perché colpevole, secondo le autorità, di aver indossato il velo "in modo improprio". Centinaia di persone sono rimaste uccise durante le manifestazioni, tra cui decine di membri del personale di sicurezza, e migliaia sono state arrestate in relazione a quelli che i funzionari iraniani hanno descritto come "disordini" fomentati da Israele e dall'Occidente. E le autorità non mostrano alcun segno di cedimento.