Iran, condannata a morte una donna per adulterio

In Iran un tribunale ha condannato a morte una donna per adulterio.

Lo riportano i media di Stato. Il marito avrebbe contattato la polizia nel 2022 quando l'avrebbe trovata con un altro uomo nella loro casa. In base alla legge iraniana la donna può fare ricorso contro la sentenza. I tribunali talvolta condannano le persone a morte per lapidazione per adulterio, una pena che può essere ridotta in appello.