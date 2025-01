Iran, "il caso di Cecilia Sala è oggetto di un'inchiesta" | "I rapporti con Roma non siano influenzati dagli Usa"

L'arresto di Cecilia Sala "non ha legami con l'arresto in Italia del cittadino iraniano Mohammad Abedini Najafabadi su mandato americano, per l'accusa di esportazione di tecnologia sensibile statunitense in Iran e violazione delle sanzioni statunitensi", ha ancora dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano. "La giornalista italiana è stata detenuta per violazione delle leggi iraniane, mentre, al contrario, la misura presa dagli Stati Uniti contro Abedini è una sorta di presa di ostaggi", ha aggiunto Baghaei.