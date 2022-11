Iran, arrestata l'attrice Hengameh Ghaziani: postò un video senza velo

In Iran è stata arrestata l'attrice Hengameh Ghaziani che aveva postato sui social un post musicale a capo scoperto dedicato alle libertà femminili.

L'attrice era stata convocata a Teheran dalla Procura del Tribunale della Liberazione insieme ad altre celebrità, fra cui alcuni personaggi del mondo del calcio, perché accusati di aver diffuso "commenti falsi, non documentati e provocatori" sulle proteste che, da oltre due mesi, infiammano il Paese dopo l'uccisione di Mahsa Amini, la giovane arrestata per aver indossato in modo non ortodosso il velo.