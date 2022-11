Iran, almeno 15 morti nelle proteste: ucciso bambino di 9 anni

Prosegue la violenza in Iran.

Almeno 15 persone sono state uccise nelle proteste, tra cui membri delle forze di sicurezza e un bambino di 9 anni, in una delle notti più violente delle ultime settimane. Nell'anniversario della rivolta del 2019, agenzie di stampa statali hanno riferito di terroristi a bordo di due motociclette che hanno ucciso sette persone in un centro commerciale nella città meridionale di Izeh Khuzesta. Il bambino rimasto ucciso era seduto in auto con il padre.