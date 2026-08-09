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Iran: "È il momento migliore per raggiungere un accordo con gli Usa" | Drone israeliano ferisce due civili nel sud del Libano
Pezeshkian esorta a superare la fase di "né guerra né pace". Forti esplosioni in Arabia Saudita, dove sarebbe stata colpita un'area industriale del gas
© Afp
Ancora aperta la questione dello Stretto di Hormuz: secondo l'Oman, i negoziati "stanno procedendo positivamente". Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha esortato il Paese a superare la fase di "né guerra né pace". "Nel Paese c'è coesione, forza e unità e, per quanto ne so, l'Iran è considerato vittorioso e potente in questa guerra", ha dichiarato ai media iraniani, citato da Al-Jazeera Inoltre, ha aggiunto di ritenere che questo sia il momento migliore per raggiungere un accordo. Pezeshkian ha anche affermato che l'Iran e Washington avrebbero dovuto istituire un canale per affrontare le violazioni del cessate il fuoco.
Un drone israeliano che sorvolava lo spazio aereo delle alture di Ali Taher, ad Al-Dabsha, diretto verso Doha Kfar Remman, un centro abitato del Libano meridionale vicino a Nabatieh, ha subito un guasto tecnico ed è precipitato vicino all'abitazione di una famiglia. Due persone, una donna e suo figlio, sono rimaste leggermente ferite e sono state trasportate in ambulanza all'ospedale governativo di Nabih Berri. A riferire la notizia il corrispondente dell'agenzia di stampa libanese Nna.
Giallo sulle sorti di Mojtaba Khamenei
Secondo i media israeliani, Benjamin Netanyahu starebbe valutando "un attacco autonomo contro Teheran". Intanto, il Pentagono fa sapere di avere "munizioni sufficienti per condurre una guerra" dopo le rivelazioni di alcune testate americane nei giorni scorsi. Torna in auge il giallo della sorte della Guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo alcune fonti sarebbe "in punto di morte". I media iraniani hanno diffuso un video dell'ayatollah, che però secondo gli analisti sarebbe di vecchia data.