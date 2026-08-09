Iran: "È il momento migliore per raggiungere un accordo con gli Usa" | Drone israeliano ferisce due civili nel sud del Libano

Ancora aperta la questione dello Stretto di Hormuz: secondo l'Oman, i negoziati "stanno procedendo positivamente". Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha esortato il Paese a superare la fase di "né guerra né pace". "Nel Paese c'è coesione, forza e unità e, per quanto ne so, l'Iran è considerato vittorioso e potente in questa guerra", ha dichiarato ai media iraniani, citato da Al-Jazeera Inoltre, ha aggiunto di ritenere che questo sia il momento migliore per raggiungere un accordo. Pezeshkian ha anche affermato che l'Iran e Washington avrebbero dovuto istituire un canale per affrontare le violazioni del cessate il fuoco.



Un drone israeliano che sorvolava lo spazio aereo delle alture di Ali Taher, ad Al-Dabsha, diretto verso Doha Kfar Remman, un centro abitato del Libano meridionale vicino a Nabatieh, ha subito un guasto tecnico ed è precipitato vicino all'abitazione di una famiglia. Due persone, una donna e suo figlio, sono rimaste leggermente ferite e sono state trasportate in ambulanza all'ospedale governativo di Nabih Berri. A riferire la notizia il corrispondente dell'agenzia di stampa libanese Nna.

