Iran, 17enne muore nelle proteste: le forze sicurezza "rubano" il corpo

La famiglia della giovane accusa le forze di sicurezza del Paese di aver, in un primo momento, nascosto il corpo e di aver poi tentato di seppellirla segretamente in un villaggio.

La scomparsa -

Nika Shakarami era scomparsa il 20 settembre dopo aver preso parte alle proteste in memoria di Mahsa a Teheran . Nel suo ultimo messaggio a un'amica aveva detto di essere inseguita dalle forze di sicurezza, ha raccontato una zia, Atash, a Bbc Persian.

Il ritrovamento del corpo -

Solo dopo 10 giorni il corpo è stato ritrovato in un obitorio di un centro di detenzione della capitale, con il naso e il cranio fratturato. "Quando siamo andati a identificarla, non ci hanno permesso di vedere il suo corpo, solo il suo viso per alcuni secondi", ha raccontato la zia.

Il corpo trafugato dalla polizia -

La famiglia di Nika ha quindi trasferito il corpo nella città natale del padre, Khorramabad, nella parte occidentale del Paese. A quel punto, ha riferito una fonte, le forze di sicurezza hanno intimato i familiari di non tenere una cerimonia funebre, ma nonostante le rassicurazioni, hanno "rubato" il corpo per seppellirlo in un altro villaggio, Veysian, a 40 km di distanza. Ed hanno arrestato la zia, minacciando di ucciderla se il resto della famiglia avesse partecipato alle proteste. Centinaia di manifestanti si sono radunati comunque nel cimitero di Khorramabad e hanno cantato slogan contro il governo