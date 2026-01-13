Intelligenza artificiale, Bill Gates: "Può progettare un'arma bioterroristica"

Per il miliardario la quantità di sofferenza umana provocata dalla pandemia di Covid sarebbe potuta essere drasticamente inferiore se gli abitanti del mondo fossero stati preparati adeguatamente a situazioni emergenziali di questo genere. Facendo riferimento al periodo pandemico Gates scrive "oggi un rischio ancora maggiore di una pandemia per cause naturali è che un gruppo non governativo utilizzi strumenti di intelligenza artificiale open source per progettare un'arma bioterroristica".