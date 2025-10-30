Come sono andate le trimestrali di Meta, Alphabet e Microsoft

Fatturato e utili oltre le previsioni degli analisti non hanno convinto il mercato: negli scambi post chiusura Meta e Microsoft hanno accusato perdite, in robusto rialzo il titolo della società madre di Google
A Wall Street c’era attesa per i conti trimestrali di Meta, Alphabet (Google) e Microsoft. Un appuntamento importante in una giornata ricca di spunti, a partire dalla Fed e dall’incontro Xi-Trump in Corea del Sud. Ecco come sono andate le trimestrali e come ha reagito il mercato negli scambi after-hours.
TRIMESTRALE META
Risultati contrastanti nel terzo trimestre 2025 per Meta. Il colosso tech ha registrato un fatturato record a 51,24 miliardi di dollari, oltre le attese degli analisti, ma l’utile per azione si è fermato a 1,05 dollari, molto al di sotto dei 6,7 dollari previsti. Il calo è dovuto a un onere straordinario da 16 miliardi di dollari legato al “Big Beautiful Bill” voluto da Trump. Senza questo onere l’utile per azione sarebbe stato di 7,25 dollari. Negli scambi after-hours il titolo ha ceduto quasi il 7%. Per il quarto trimestre Meta stima un fatturato tra 56 e 59 miliardi di dollari. Nella conference call con gli analisti Mark Zuckerberg si è soffermato sulle novità in arrivo con l’intelligenza artificiale.
TRIMESTRALE ALPHABET (GOOGLE)
Fatturato oltre i 100 miliardi di dollari nel terzo trimestre per Alphabet, società madre di Google, grazie alla crescita della pubblicità e del cloud computing. Nonostante l’annuncio di spese maggiori del previsto per la costruzione di data center, negli scambi post chiusura il titolo ha registrato un rialzo di poco inferiore al 7%. Il fatturato del terzo trimestre è stato pari a 102,3 miliardi di dollari, superiore alla stima di 99,8 miliardi degli analisti e in crescita del 16% rispetto all’anno precedente. In vetrina i numeri di Google Cloud, con un fatturato di 15,16 miliardi che ha battuto le previsioni. L’utile per azione è stato pari a 2,87 dollari, superiore alle stime di consensus.
TRIMESTRALE MICROSOFT
La divisione cloud Azure spinge i conti di Microsoft nel terzo trimestre. L’azienda fondata da Bill Gates ha registrato ricavi per 77,67 miliardi di dollari (+18% rispetto all’anno precedente) contro i 75,33 miliardi previsti. L’utile netto è salito a 27,7 miliardi di dollari rispetto ai 24,67 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’utile per azione è stato pari a 3,72 dollari contro i 3,67 dollari del consensus. Microsoft ha affermato che il suo investimento in OpenAI ha comportato una perdita di 3,1 miliardi di dollari sull’utile netto nel trimestre, pari a 41 centesimi per azione. Negli scambi after-hours il titolo ha ceduto quasi il 4%.