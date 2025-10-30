Come sono andate le trimestrali di Meta, Alphabet e Microsoft

TRIMESTRALE META

Risultati contrastanti nel terzo trimestre 2025 per Meta. Il colosso tech ha registrato un fatturato record a 51,24 miliardi di dollari, oltre le attese degli analisti, ma l’utile per azione si è fermato a 1,05 dollari, molto al di sotto dei 6,7 dollari previsti. Il calo è dovuto a un onere straordinario da 16 miliardi di dollari legato al “Big Beautiful Bill” voluto da Trump. Senza questo onere l’utile per azione sarebbe stato di 7,25 dollari. Negli scambi after-hours il titolo ha ceduto quasi il 7%. Per il quarto trimestre Meta stima un fatturato tra 56 e 59 miliardi di dollari. Nella conference call con gli analisti Mark Zuckerberg si è soffermato sulle novità in arrivo con l’intelligenza artificiale.