Bill Gates vende il suo mega yacht da 645 milioni di dollari

PROPULSIONE A EMISSIONI ZERO

Breakthrough, infatti, è dotato di una tecnologia a zero emissioni grazie a un sistema alimentato a idrogeno verde. Il carburante a bordo è stipato a una temperatura criogenica di -253°. Il calore prodotto dalla conversione dell’idrogeno in energia viene utilizzato per alimentare i servizi di bordo, incluse le piscine e il riscaldamento a pavimento. Qualora l'idrogeno non sia disponibile, lo yacht può funzionare tramite un sistema a biocarburanti, che consente una riduzione delle emissioni fino al 90%.