Insetti in tavola, via libera dell'Ue ai grilli domestici come nuovo alimento

La Commissione europea ne ha infatti autorizzato la commercializzazione come nuovo alimento nell'Ue. È il terzo insetto approvato (dopo le tarme delle farina essiccate e la locusta migratoria). Saranno disponibili interi congelati, interi essiccati, interi congelati in polvere, come snack o come ingrediente. I prodotti contenenti questi nuovi alimenti saranno etichettati per segnalare eventuali potenziali reazioni allergiche.

L'autorizzazione aveva già ottenuto il via libera degli Stati membri l'8 dicembre 2021, a seguito di una rigorosa valutazione dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare di Parma (Efsa), che ha concluso che il consumo di questo insetto è sicuro per gli usi previsti dai richiedenti.

Già parte della dieta quotidiana di centinaia di milioni di persone nel mondo, negli ultimi anni gli insetti sono diventati di interesse anche in Europa. La strategia Ue "dal produttore al consumatore" (Farm to Fork) li identifica come una fonte alternativa di proteine a basso impatto ambientale. Nell'ambito di Orizzonte Europa, il programma Ue per la ricerca e l'innovazione, le proteine da insetti sono considerate una delle aree chiave.

"L'uso degli insetti come fonte alternativa di proteine non è nuovo - spiegano a Bruxelles -, poi spetta ai consumatori decidere se li vogliono mangiare o meno". C'è infatti anche un interesse di mercato, con la corsa delle imprese alimentari più innovative, anche italiane, a proporre prodotti che sostituiscono le fonti tradizionali di proteine.