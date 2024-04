Inondazioni nel sud della Gran Bretagna, almeno 200 persone evacuate

In Gran Bretagna una persona è stata ricoverata in ospedale per ipotermia e altre 200 sono state evacuate nel corso di una operazione di soccorso nel West Sussex, nel sud del Paese, a causa delle forti precipitazioni e delle inondazioni che hanno colpito la regione nelle ultime ore.

Molte le case ancora senza luce per il maltempo. Forti disagi per chi si sposta, per le tante strade costiere impraticabili nell'Hampshire e nell'Isola di Wight, oltre ai problemi nei servizi ferroviari, in particolare nella zona di Bristol, dove si segnalano ritardi e cancellazioni. Nonostante la situazione meteorologica stia migliorando, restano in vigore ben 45 allerte per inondazione.