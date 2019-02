Inondazioni record in Australia, coccodrilli e serpenti nelle strade allagate

Strade popolate da coccodrilli e serpenti. E' lo scenario quasi apocalittico della città australiana di Townsville, nel Queensland, dopo otto giorni di piogge e inondazioni devastanti che hanno colpito tutto il nord-est. I rettili hanno abbandonato il fiume Ross e si sono riversati nelle vie. Paura tra gli abitanti, già in gravissima difficoltà per le alluvioni. In molti sono saliti sui tetti per evitare il peggio.