Inghilterra, uccisi due fidanzati messinesi: fermato un 21enne

In Inghilterra due fidanzati messinesi, Nino Calabrò e Francesca Di Dio, sono stati uccisi in un appartamento di Thornaby-on-Tees, comune della contea di North Yorkshire.

Lui, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, si era trasferito in Gran Bretagna e lavorava in un ristorante; la ragazza, di Montagnareale, era andata a trovarlo per le vacanze di Natale. Per il duplice delitto, come riportano i media locali, la polizia ha fermato un 21enne.