Inghilterra, l’inseguimento della polizia è comico: uomo corre per strada travestito da T-rex

Non sono riusciti a trattenere le risate i poliziotti di Plymouth quando, durante un turno notturno, hanno sorpreso un uomo travestito da T-rex correre per strada. Da quel momento è partito un inseguimento esilarante.



Nel video si vede l’uomo con indosso un abito da dinosauro che prosegue senza fermarsi lungo una stradina di Royal William Yard, un’area storica della città inglese. L’incidente si è concluso con tante risate e un tweet della polizia. “Possiamo confermare - hanno scritto gli agenti - che il Doyouthinkhesawus non si è estinto e può correre molto velocemente"