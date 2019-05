Inghilterra, 81enne vuole andare a Roma dal Papa: il navigatore lo porta a... Rom, in Germania

Ma dov'è la Basilica di San Pietro? - L'uomo non si è accorto di nulla fino a che il navigatore, a un certo punto, gli ha comunicato di essere arrivato a destinazione. L'81enne, allora, ha iniziato a guardarsi attorno, stupito di non vedere nulla di ciò che aveva immaginato: invece di ritrovarsi dinnanzi alla maestosità della Basilica di San Pietro, infatti, il malcapitato ere finito in una sperduta comunità rurale distante una cinquantina di km da Colonia. Non esattamente la stessa cosa.



L'anziano ha dimenticato il freno a mano e abbattuto il cartello Rom - Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l'anziano, che aveva intenzione di andare in pellegrinaggio da Papa Francesco, era così confuso dalla meta raggiunta (e che non corrispondeva affatto alle sue aspettative) da dimenticarsi di tirare il freno a mano della sua Jaguar: e così, una volta sceso, l'auto è partita giù per una collina finendo, quasi in una sorta di ironica vendetta, per abbattere un cartello con la scritta "Rom", la città nella quale era finito. E che ha la "colpa" di avere una sola lettera di differenza rispetto alla città eterna. Ma il navigatore non poteva saperlo.