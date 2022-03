12 marzo 2022 07:49

Ucraina, il quarto pacchetto di sanzioni dellʼUe

Durante il vertice di Versailles l'Ue ha varato nuove sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina. I provvedimenti sono stati annunciati dal presidente europeo Ursula von der Leyen: stavolta a essere colpiti sono i beni di lusso e il caviale russo, ma arriva anche il divieto di investimenti energetici in Russia da parte delle aziende dell'Unione. Ormai, fuori dalle sanzioni, resta quasi solo l'import di gas e petrolio. E non è detto che ci resti a lungo.