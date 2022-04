29 aprile 2022 17:21

Tutte le armi con cui Putin spaventa lʼOccidente

"Useremo armi mai viste contro chi ci minaccia", ha detto Vladimir Putin paventando per l'ennesima volta un conflitto nucleare. Ma quali sono queste armi ancora sconosciute? In realtà più che sconosciute sono armi non ancora utilizzate sui campi di battaglia ma che tutti conoscono per le "esercitazioni" svolte negli anni passati. Si tratta di missili, soprattutto ipersonici, che potrebbero "bucare" gli scudi di protezione dei Paesi occidentali. Armi in grado di raggiungere velocità superiori al suono e obiettivi distanti migliaia di chilometri. E nel contempo trasportando centinaia di chilogrammi di esplosivo, anche atomico. Parliamo del famigerato Samat o Satan 2 come viene chiamato a Mosca: ordigno in grado di raggiungere obiettivi a 18mila Km o il più "piccolo" Avangard, anch'esso ipersonico e con un raggio d'azione di circa 6mila km. Missili sui cui però l'intelligence di diversi Paesi mettono dei grossi punti interrogativi sulla effettiva efficiacia. Potrebbe trattarsi di un altro bluff da parte della propaganda russa?