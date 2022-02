03 febbraio 2022 16:20

Covid, la mappa dellʼEcdc segnala rischio massimo in tutta Europa

Tutta l'Europa è ora in rosso scuro, il massimo livello di contagi e rischio per il Covid. E' quanto emerge dalla nuova mappa aggiornata dall'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, che da due giorni viene ponderata non solo per l'incidenza dei casi positivi sui test, ma anche in base alla diffusione dei vaccini. La mappa copre l'Ue e i Paesi See (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). Solo nell'aggiornamento di martedì una porzione di Romania restava in rosso, mentre giovedì scorso erano ancora in rosso anche alcune parti della Polonia.