20 gennaio 2022 12:43

Covid, la mappa dellʼEcdc conferma tutta lʼItalia in rosso scuro

L'Italia resta tutta in rosso scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per il Covid-19. E' l'indicazione della mappa aggiornata dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. L'ultima Regione ad abbandonare il colore rosso per passare al rosso scuro è stata la Sardegna, la settimana scorsa. Per l'agenzia Ue, presentano il massimo rischio tutta l'Europa Occidentale e Meridionale, con Scandinavia, Stati Baltici e gran parte dell'Europa Centro-Orientale. Si riducono rispetto alla scorsa settimana le parti ancora in rosso in Romania, Ungheria e Polonia.