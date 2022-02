10 febbraio 2022 13:27

Covid, la mappa dellʼEcdc conferma il rischio massimo in tutta Europa

Tutta l'Europa resta in rosso scuro, il massimo livello di contagi e rischio per il Covid. E' quanto emerge dalla nuova mappa aggiornata dell'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, in cui non compaiono variazioni rispetto al quadro di una settimana fa. Negli ultimi aggiornamenti la mappa viene ponderata non solo sulla diffusione del virus e sulll'incidenza dei casi positivi sui test, ma anche in base alla penetrazione dei vaccini. La mappa Ecdc copre Ue e Paesi See (Islanda, Norvegia e Liechtenstein).