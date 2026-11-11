Influencer, la Ue dichiara guerra alla pubblicità nascosta: nuove regole e tutela dei minori
La Commissione europea presenta misure per rendere trasparenti le sponsorizzazioni sui social e contrastare le pratiche commerciali ingannevoli
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Stop anche ad annunci pubblicitari occulti, a quelli personalizzati rivolti ai minori, ai prezzi discriminatori e alle funzionalità digitali che incentivano comportamenti compulsivi. Le sponsorizzazioni sui social dovranno essere sempre più riconoscibili e non potranno più confondersi con opinioni spontanee o testimonianze personali. È questa una delle principali novità contenute nel Digital Fairness Act (DFA), il pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea per rafforzare la protezione dei consumatori nell'economia digitale.
La proposta punta a intervenire sulle strategie pubblicitarie utilizzate online, con particolare attenzione ai contenuti realizzati dagli influencer. Chi promuove un prodotto o un servizio in cambio di un compenso dovrà informare chiaramente il proprio pubblico, rendendo immediatamente evidente la finalità commerciale del messaggio. Non saranno sufficienti indicazioni poco visibili o formule ambigue: le comunicazioni dovranno riportare diciture esplicite, come pubblicità oppure collaborazione commerciale. L'informazione dovrà essere inserita direttamente nel contenuto e risultare comprensibile in relazione alla piattaforma utilizzata e al pubblico destinatario. Inoltre, quando i social network mettono a disposizione strumenti specifici per identificare i contenuti sponsorizzati, gli operatori dovranno servirsi delle funzionalità previste.
Vietato spingere agli acquisti sfruttando la fiducia
Uno degli aspetti centrali del provvedimento riguarda la difesa dei consumatori più giovani: bambini e adolescenti rappresentano una categoria particolarmente esposta alle tecniche di persuasione commerciale, soprattutto quando i messaggi promozionali arrivano da personaggi che seguono quotidianamente sui social. Il Digital Fairness Act intende impedire agli influencer di rivolgere direttamente ai minori sollecitazioni all'acquisto o di invitarli a convincere genitori e familiari a comprare determinati prodotti. Sarà, inoltre, vietato presentare articoli non adatti ai bambini come se fossero pensati per loro, così come nascondere l'intento pubblicitario di una comunicazione facendola passare per un semplice suggerimento. Le restrizioni riguarderanno anche la promozione di prodotti pericolosi o la cui pubblicità è vietata dalle disposizioni europee e nazionali.
Obblighi anche per aziende, agenzie e marchi
La responsabilità della trasparenza non sarà limitata ai creator. Anche le aziende, i marchi e le agenzie coinvolte nelle campagne promozionali dovranno assicurarsi che i contenuti diffusi attraverso gli influencer rispettino le nuove disposizioni. Un elemento importante riguarda la natura del compenso. Le regole non interesseranno soltanto le collaborazioni retribuite con pagamenti in denaro, ma anche quelle basate sulla distribuzione gratuita di prodotti, inviti, soggiorni o altri vantaggi. In questo modo la Commissione europea vuole evitare che le collaborazioni commerciali possano essere presentate come esperienze indipendenti soltanto perché non prevedono un pagamento diretto.
Pubblicità personalizzata e prezzi più alti
Il Digital Fairness Act amplia il proprio raggio d'azione anche oltre il mondo degli influencer, intervenendo sulle tecniche di profilazione e sulle strategie di vendita delle piattaforme digitali. La proposta estende a tutti i siti web e alle applicazioni le limitazioni alla pubblicità personalizzata già previste dal Digital Services Act (DSA) per proteggere i minori e impedire l'utilizzo di dati sensibili per finalità pubblicitarie. Un altro punto riguarda i prezzi personalizzati. Le imprese non dovranno poter sfruttare le caratteristiche individuali o le condizioni di vulnerabilità dei consumatori per proporre loro tariffe più elevate. L'obiettivo è contrastare quelle strategie commerciali che utilizzano le informazioni raccolte sugli utenti per condizionarne le scelte economiche, creando condizioni di acquisto differenti e potenzialmente svantaggiose per le persone più fragili.
Più controllo sulle notifiche e sui video automatici
La proposta europea affronta anche il tema delle funzionalità progettate per mantenere gli utenti collegati ai servizi digitali il più a lungo possibile. Tra gli strumenti sotto osservazione figurano la riproduzione automatica dei video, le notifiche non strettamente necessarie e i promemoria ripetuti che invitano continuamente a tornare su una piattaforma. Il nuovo principio della fairness by design prevede che i servizi digitali siano sviluppati considerando fin dall'inizio la tutela e gli interessi dei consumatori. In quest'ottica, gli utenti potranno scegliere di disattivare alcune funzioni che favoriscono un utilizzo eccessivo o compulsivo delle applicazioni. La finalità è restituire maggiore autonomia alle persone, evitando che le piattaforme utilizzino meccanismi di coinvolgimento difficili da controllare.
Videogiochi, stop ai meccanismi pay-to-win per i minori
Particolare attenzione viene dedicata anche al settore dei videogiochi, dove alcune modalità di acquisto possono spingere soprattutto i più giovani a spendere denaro ripetutamente. La proposta prevede restrizioni per i minori sulle funzionalità che presentano caratteristiche simili al gioco d'azzardo e sui sistemi conosciuti come pay-to-win e pay-to-progress, che consentono di acquistare vantaggi, accelerare il completamento dei livelli o migliorare le prestazioni all'interno di un gioco attraverso pagamenti aggiuntivi.
Abbonamenti digitali, disdetta più facile
Tra gli interventi previsti dal Digital Fairness Act trovano spazio anche i contratti online e i servizi in abbonamento. La Commissione europea vuole rendere più semplice interrompere un servizio digitale, contrastando gli ostacoli che spesso rendono la cancellazione molto più complicata rispetto all'attivazione. Nel mirino anche i periodi di prova gratuiti che si trasformano successivamente in abbonamenti a pagamento e i rinnovi automatici che rischiano di passare inosservati agli utenti. La proposta introduce inoltre maggiori garanzie nell'assistenza clienti, compresa la possibilità di parlare con un operatore umano, e specifiche tutele per gli acquisti effettuati attraverso agenti di intelligenza artificiale.
Violazioni delle regole e sanzioni
Accanto al Digital Fairness Act, Bruxelles ha proposto una revisione del regolamento CPC, che disciplina la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili della tutela dei consumatori. L'obiettivo è rendere più incisivi i controlli sulle imprese e intervenire con maggiore efficacia quando le violazioni interessano contemporaneamente diversi Paesi dell'Unione. Nei casi più gravi e su larga scala, la Commissione europea potrebbe assumere direttamente un ruolo nell'intervento contro le aziende responsabili. Le sanzioni previste potranno arrivare fino al 6% del fatturato annuo mondiale dell'impresa coinvolta. Il pacchetto comprende anche un rafforzamento della collaborazione tra le autorità nazionali e l'obbligo per le società con sede al di fuori dell'Unione europea di nominare un rappresentante legale all'interno del territorio comunitario.
Risparmi per 13,7 miliardi di euro all'anno
La riforma punta a rendere il mercato digitale più equilibrato, riducendo le pratiche scorrette e aumentando la fiducia dei cittadini nei servizi online. Secondo le stime diffuse dalla Commissione europea, l'applicazione delle nuove misure potrebbe tradursi in benefici economici per i consumatori dell'Unione fino a 13,7 miliardi di euro ogni anno. La proposta dovrà ora affrontare l'iter istituzionale e sarà sottoposta all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea. Solo al termine del confronto tra le istituzioni sarà possibile arrivare a un testo definitivo.