Uno degli aspetti centrali del provvedimento riguarda la difesa dei consumatori più giovani: bambini e adolescenti rappresentano una categoria particolarmente esposta alle tecniche di persuasione commerciale, soprattutto quando i messaggi promozionali arrivano da personaggi che seguono quotidianamente sui social. Il Digital Fairness Act intende impedire agli influencer di rivolgere direttamente ai minori sollecitazioni all'acquisto o di invitarli a convincere genitori e familiari a comprare determinati prodotti. Sarà, inoltre, vietato presentare articoli non adatti ai bambini come se fossero pensati per loro, così come nascondere l'intento pubblicitario di una comunicazione facendola passare per un semplice suggerimento. Le restrizioni riguarderanno anche la promozione di prodotti pericolosi o la cui pubblicità è vietata dalle disposizioni europee e nazionali.