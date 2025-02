Indonesia, tratta di esseri umani: 46 cittadini rimpatriati dal Myanmar

Quarantasei presunte vittime della tratta di esseri umani in Myanmar, di cittadinanza indonesiana, sono state rimpatriate dal governo indonesiano. È quanto riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Giacarta. Le 46 persone sono arrivate dalla Thailandia, dove è stata effettuata una verifica del loro stato da parte delle autorità thailandesi. In Indonesia i 46 saranno ospitati nel Centro di protezione e traumatologia del ministero degli Affari sociali per ulteriori verifiche, per poi essere aiutati a reinserirsi.