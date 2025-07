In Indonesia un traghetto passeggeri con a bordo centinaia di persone ha preso fuoco nelle acque al largo dell'isola di Sulawesi, provocando almeno cinque morti, tra cui una donna incinta. Le autorità hanno riferito che oltre 280 persone sono state tratte in salvo. L'incendio si è sviluppato in mare nei pressi di Talise, ha dichiarato il viceammiraglio Denih Hendrata, comandante della Flotta indonesiana.