Indonesia, nuova scossa di terremoto: magnitudo 5.9, colpita la regione di Flores

Alle 4:47, ora italiana, il territorio dell'Indonesia è tornato a tremare. La regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. L'epicentro, a una profondità di 10 km, è stato inizialmente localizzato a 8,35 gradi di latitudine sud e 120,68 gradi di longitudine est. Non si ferma l'attività sismica nel Paese asiatico. Nella mattina del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7, che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio: nuovo terremoto stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores.