Indonesia, ritrovata la seconda scatola nera del volo Lion Air precipitato a ottobre

Il viceministro Ridwan Djamaluddin ha spiegato che sul fondale marino i sub hanno ritrovato anche i resti delle vittime. "Stamattina abbiamo ricevuto la conferma dal presidente della commissione nazionale per la sicurezza dei trasporti", ha detto.



Il registratore dati dell'abitacolo, recuperato pochi giorni dopo dall'incidente, aveva mostrato che l'indicatore della velocità dell'aereo non funzionava correttamente negli ultimi quattro voli. Se il registratore vocale ora recuperato fosse integro, potrebbe fornire preziose informazioni aggiuntive agli investigatori.



L'incidente della Lion Air è stato il peggior disastro aereo in Indonesia dal 1997, quando 234 persone morirono su un volo Garuda vicino a Medan.