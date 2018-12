Indonesia, ong Oxfam: sono 11mila gli sfollati dopo lo tsunami

In Indonesia sono circa 11mila gli sfollati in seguito allo tsunami che si è abbattuto sulle coste dello stretto della Sonda tra Giava e Sumatra causando oltre 370 vittime. Lo rende noto l'ong Oxfam secondo cui sale anche l'allarme per la possibilità di nuove onde anomale dopo le eruzioni del vulcano Anak Krakatoa. L'Oxfam, inoltre, ha lanciato un appello di emergenza per soccorrere le popolazioni colpite.