Indonesia: muoiono oltre 100 bambini a settimana per il Covid

Oltre 100 bambini a settimana sono morti questo mese in Indonesia a causa del coronavirus: è il tasso più elevato al mondo. Lo riporta il New York Times, sottolineando che molte delle vittime avevano meno di 5 anni. Questi decessi sfidano la teoria secondo cui i bambini corrono un rischio minimo in pandemia. Le loro morti coincidono con la più grave ondata di infezioni registrata nel Paese, che viene alimentata soprattutto dalla variante Delta.