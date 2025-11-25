Rischio rabbia in Indonesia, Giacarta vieta la carne di cane e di gatto

L’Indonesia è ancora tra i pochi Paesi in cui la vendita di carne di cane e di gatto è permessa, ma la campagna contro questa pratica si è rafforzata nel corso degli ultimi anni. Diverse città hanno introdotto divieti locali sul commercio di questi prodotti, anticipando la decisione della capitale. Le organizzazioni impegnate nella difesa degli animali hanno accolto con favore il provvedimento adottato a Giacarta, definendolo un passo nella giusta direzione nella prospettiva di una progressiva restrizione del mercato legato al consumo di carne di cane e di gatto nel Paese.