Indonesia, frana a Giava: almeno cinque morti e 38 dispersi

Una frana innescata da piogge torrenziali ha causato almeno cinque morti e 38 dispersi nell'isola indonesiana di Giava. Soldati, poliziotti e volontari sono intervenuti nel villaggio di Sirnaresmi per scavare in cerca di altre vittime o possibili sopravvissuti. L'ondata di fango ha seppellito trenta case, provocando decine di sfollati. Le piogge degli ultimi giorni hanno causato dozzine di frane e alluvioni in tutta l'Indonesia.