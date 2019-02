Indonesia, forte terremoto sull'isola di Sumatra: nessuna vittima

Un forte terremoto di magnitudo 6.1 gradi Richter ha colpito l'isola di Sumatra, in Indonesia. La scossa è stata registrata dal Servizio geologico statunitense a una profondità di 10 chilometri. Secondo l'Agenzia nazionale per i disastri indonesiana, non si registrano al momento vittime né gravi danni, e non è stato emesso alcun allarme tsunami.