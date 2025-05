Indonesia, 13 morti nell'esplosione di un sito per lo smaltimento di munizioni

Tredici persone hanno perso la vita in Indonesia, nella provincia di Giava Occidentale, per un incidente verificatosi presso un sito di smaltimento di munizioni militari scadute, secondo quanto riferito dai vertici delle forze armate. Stando al resoconto fornito ai media, un'esplosione si è verificata mentre militari indonesiani tentavano di far brillare delle munizioni ritirate dal servizio all'interno di una fossa nel distretto di Garut, a circa 300 chilometri dalla capitale Giacarta. L'incidente è il secondo nel suo genere verificatosi nel Paese in poco più di un anno.