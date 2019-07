Indonesia, erutta vulcano a Giava: turisti in fuga

Un'imponente colonna di cenere si è sollevata dal vulcano vicino alla città di Bandung, sull'isola di Giava, in Indonesia, costringendo turisti e residenti a fuggire. L'area attorno al Tangkuban Perahu è stata chiusa ai visitatori e gli aerei devono evitare di sorvolare la zona. Non ci sono al momento notizie di vittime. La cenere si è depositata in un raggio di 1-2 chilometri intorno al cratere.