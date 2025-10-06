Indonesia, crollo scuola a Giava: recuperati i corpi di 50 vittime

Il bilancio del crollo della scuola islamica Al Khoziny a Sidoarjo, nella provincia di Giava Orientale, è salito ad almeno 50 morti. Lo riferiscono le autorità di soccorso indonesiane. Il crollo ha travolto centinaia di ragazzi, principalmente adolescenti, intrappolandoli sotto cumuli di cemento. I soccorritori hanno rimosso sinora circa l'80% delle macerie con escavatori, rinvenendo parti dei corpi delle vittime. Secondo Budi Irawan, vice dell'agenzia di mitigazione dei disastri, la ricerca dei 13 ragazzi ancora dispersi dovrebbe concludersi entro lunedì. Si tratta della più grave tragedia in Indonesia nel 2025.