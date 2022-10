India, vanno al matrimonio ma bus precipita: 25 morti

Sono almeno venticinque le vittime di un incidente stradale avvenuto nello Stato indiano dell'Uttarakhand.

L'autobus su cui viaggiano, per raggiungere un villaggio dove avrebbero dovuto festeggiare un matrimonio, è precipitato in un burrone, finendo 500 metri più in basso. Venti persone sono state tratte in salvo.