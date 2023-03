India, crolla struttura tempio Indù: 35 vittime

In India il crollo della copertura di un tempio Indù, causato da un incendio, ha provocato la morte di 35 persone.

Le operazione di soccorso e recupero sono ancora in corso. Decine di persone sono finite dentro allo stepweel, il tradizionale pozzo a gradini. Quasi 140 soccorritori hanno utilizzato corde e scale per estrarre i corpi delle vittime. Diciotto persone sono state ricoverate in ospedale.