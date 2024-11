India, seguono il navigatore e precipitano con l'auto da un ponte incompiuto: 3 morti, percorso online rimosso

Dopo l'incidente, il dipartimento di polizia di Faridpur ha chiuso il ponte incompiuto sul fiume Ramganga con delle barriere e cartelli di divieto. Un viaggio che per le tre vittime doveva essere gioioso per raggiungere una grande festa in famiglia, ma che si è rivelato l'ultimo, seguendo la mappa online. I tre erano ignari delle reali condizioni del ponte che stavano percorrendo e i loro corpi, da come riferito dall'ufficiale di Faridpur Ashutosh Shivam, sono stati recuperati con una barca.



Successivamente, le vittime sono state identificate: Nitin Kumar, 30 anni, e i suoi cugini, Ajit Kumar, 35, e Amit Kumar, anche lui di 30. Nitin e Ajit, residenti a Farrukhabad, lavoravano come autisti, mentre Amit proveniva da Mainpuri.