A Nagpur

India, scoppio in un'azienda di esplosivi: 18 morti e 24 feriti

La maggior parte degli operai coinvolti nell'esplosione sono donne

02 Mar 2026 - 07:29
© x

© x

Uno scoppio nella Sbl Energy Limited, azienda di esplosivi di Nagpur, nello stato indiano del Maharashtra, ha provocato la morte di 18 operai e il ferimento grave di altri 24 lavoratori, per la maggior parte donne. I media locali riferiscono che, secondo i medici degli ospedali in cui sono ricoverati i feriti, il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare. Lo scoppio è avvenuto nel reparto di confezionamento dell'azienda, una delle più grandi e note nel settore in India, quotata in borsa dal 2022, che impiega un totale di 1.600 persone. L'azienda ha annunciato che provvederà al pagamento delle cure per le persone ricoverate. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
india
morti
feriti
scoppio

Sullo stesso tema