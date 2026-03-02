India, scoppio in un'azienda di esplosivi: 18 morti e 24 feriti

Uno scoppio nella Sbl Energy Limited, azienda di esplosivi di Nagpur, nello stato indiano del Maharashtra, ha provocato la morte di 18 operai e il ferimento grave di altri 24 lavoratori, per la maggior parte donne. I media locali riferiscono che, secondo i medici degli ospedali in cui sono ricoverati i feriti, il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare. Lo scoppio è avvenuto nel reparto di confezionamento dell'azienda, una delle più grandi e note nel settore in India, quotata in borsa dal 2022, che impiega un totale di 1.600 persone. L'azienda ha annunciato che provvederà al pagamento delle cure per le persone ricoverate.