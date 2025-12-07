Logo Tgcom24
India, Incendio in un night club: almeno 25 morti, tra loro anche turisti

Le autorità locali confermano numerosi decessi dopo il vasto incendio divampato ad Arpora, nel Nord dello Stato

07 Dic 2025 - 07:06
Un incendio divampato all'interno di un noto night club di Goa ha provocato la morte di almeno 25 persone. Il bilancio è stato confermato dal capo ministro dello Stato, Pramod Sawant, insieme ad altri rappresentanti istituzionali intervenuti dopo l’emergenza. Il rogo si è sviluppato in un locale situato ad Arpora, nel distretto di Goa Nord, una delle aree più frequentate della regione turistica indiana. Secondo quanto riportato dalla polizia e ripreso dal Press Trust of India, tra le vittime risultano anche diversi turisti. Le autorità stanno lavorando per completare le identificazioni e accertare le cause dell’incendio, mentre proseguono i rilievi all’interno della struttura coinvolta.